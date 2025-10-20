Son Mühür - Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin gollerini Anderson Talisca ve Marco Asensio kaydetti. Fatih Karagümrük, maçı 10 kişi tamamladı. Her iki takımın birer golü ofsayt nedeniyle iptal edilirken, sarı-lacivertli taraftarlar maçın zorlu geçtiğini vurgulayarak, Domenico Tedesco'nun yerine İsmail Kartal'ın yeniden takımın başına getirilmesi için sosyal medyada kampanya başlattı.

2-1'lik skorla kazandı

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenerek haftayı üç puanla tamamladı. Sarı-lacivertlilerin gollerini Anderson Talisca ve Marco Asensio attı. Konuk ekip, ikinci yarıda kırmızı kart görerek maçı 10 kişi tamamladı. Her iki takımın birer golü ise ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

Taraftarlar arasında 'İsmail Kartal' sesleri

Fenerbahçe sahadan galip ayrılmasına rağmen taraftarlar ortaya konan futbolu beğenmedi. Özellikle teknik direktör Domenico Tedesco’nun oyun anlayışı sosyal medyada yoğun eleştirilere maruz kaldı. Birçok taraftar, "Bu futbol Fenerbahçe’ye yakışmıyor" ve "Kazandık ama umut vermiyor" şeklinde görüşlerini paylaştı.

Sosyal medya karıştı

Maç sonrasında sosyal medyada #İsmailKartalGeriGelsin etiketi kısa sürede trend oldu ve taraftarlar İsmail Kartal’ın yeniden takımın başına getirilmesini istedi. Bazı kullanıcılar ise, "Takım kimyasını en iyi bilen hoca o" ve "Tedesco’nun yerine İsmail Kartal gelmeli" yorumlarıyla taleplerini destekledi. Alınan sonuçlara rağmen oyun anlamında tat vermeyen Fenerbahçe’de teknik direktör Domenico Tedesco üzerindeki baskı giderek artıyor.