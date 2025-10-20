Manchester United'ın galibiyet golleri 2. dakikada Bryan Mbeumo ve 84. dakikada Harry Maguire'dan geldi. Liverpool'un tek sayısı ise 78. dakikada Cody Gakpo tarafından kaydedildi. Manchester United'da milli kaleci Altay Bayındır, maçı yedek kulübesinde geçirdi.

Bryan Mbeumo'nun maçın 63. saniyesinde attığı gol, Anfield'da Liverpool ile Manchester United arasında oynanan derbilerin en hızlı golü olarak kayıtlara geçti.

10 yıl aradan sonra