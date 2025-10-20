Son Mühür - İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Liverpool ile Manchester United, Anfield Stadyumu'nda karşılaştı. Maçı Manchester United 2-1 üstün tamamladı.
Manchester United kazandı
Manchester United'ın galibiyet golleri 2. dakikada Bryan Mbeumo ve 84. dakikada Harry Maguire'dan geldi. Liverpool'un tek sayısı ise 78. dakikada Cody Gakpo tarafından kaydedildi. Manchester United'da milli kaleci Altay Bayındır, maçı yedek kulübesinde geçirdi.
Bryan Mbeumo'nun maçın 63. saniyesinde attığı gol, Anfield'da Liverpool ile Manchester United arasında oynanan derbilerin en hızlı golü olarak kayıtlara geçti.
10 yıl aradan sonra
Manchester United, bu galibiyetle birlikte 10 yıl aradan sonra Anfield’da lig maçını kazanmayı başardı ve puanını 13’e yükseltti. Ligde ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı son dört karşılaşmayı kaybeden Liverpool ise 15 puanda kaldı. Önümüzdeki hafta Manchester United, sahasında Brighton’ı ağırlarken, Liverpool deplasmanda Brentford ile karşılaşacak.