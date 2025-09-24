Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’ndeki ilk sınavına Hırvatistan’ın köklü ekiplerinden Dinamo Zagreb karşısında çıktı. Mücadele, Zagreb’deki Maksimir Stadyumu’nda oynandı.

Ev sahibi ekip, sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrılarak gruba 3 puanla başladı.

Maçın golleri

Dinamo Zagreb’in gollerini Beljo (2) ve Bakrar kaydetti. Fenerbahçe’nin tek golü ise başarılı orta saha oyuncusu Szymanski’den geldi. Sarı-lacivertliler, özellikle ikinci yarıda oyunda denge kurmaya çalışsa da istediği sonucu alamadı.

Puan durumu ve sonraki maçlar

Bu sonuçla Dinamo Zagreb ilk 3 puanını hanesine yazdırdı. Fenerbahçe ise gruba puansız başladı.

Dinamo Zagreb, ikinci maçında Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe ise sahasında Fransa temsilcisi Nice’i konuk edecek.