Son Mühür- Son olarak 25 Ekim’de 3,04 TL artan motorin fiyatları, yeni zamla birlikte iki haftada yaklaşık 5 TL yükselmiş olacak. Sektör temsilcileri, artışın uluslararası ürün fiyatlarındaki hareketlilikten kaynaklandığını belirtiyor.

Zammın ardından şehir şehir motorin fiyatları

Yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte motorinin litre fiyatının şu seviyelere ulaşması bekleniyor:

İstanbul: 57,54 TL

Ankara: 58,57 TL

İzmir: 58,89 TL

Benzin ve LPG’de değişiklik beklenmiyor

Sektör kaynakları, benzin ve LPG için şu an itibarıyla herhangi bir zam ya da indirim beklentisi olmadığını aktardı. Ancak küresel petrol piyasasında yaşanan gelişmelere göre fiyatlamaların önümüzdeki günlerde yeniden şekillenebileceği ifade ediliyor.

6 Kasım 2025 güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin: 53,64 TL

Motorin: 55,47 TL

LPG: 27,71 TL

Ankara

Benzin: 54,50 TL

Motorin: 56,50 TL

LPG: 27,60 TL

İzmir

Benzin: 54,84 TL

Motorin: 56,82 TL

LPG: 27,53 TL