THY EuroLeague’de 11. haftanın kritik maçında Fenerbahçe Beko, Almanya’da oynanan mücadelede lig lideri Hapoel IBI Tel Aviv’i 74-68 yenerek üst üste üçüncü galibiyetini aldı. Sarı-lacivertliler, özellikle ikinci yarıdaki etkili oyunuyla karşılaşmanın kontrolünü eline aldı.

Karşılaşma Almanya’da Oynandı

Güvenlik gerekçeleri nedeniyle Almanya’da düzenlenen maç, yüksek tempolu başladı. Her iki takımın da sert savunma yaptığı ilk bölümde skor dengede ilerledi.

İlk Yarı Büyük Çekişmeye Sahne Oldu

1. Çeyrek: 13-13

Her iki ekip de ilk çeyrekte savunmayı ön plana çıkarırken skor eşitlikle tamamlandı.

2. Çeyrek: 27-28

İkinci çeyrekte dengeli oyun devam etti. Fenerbahçe Beko, hücum ribaundlarında etkili olsa da soyunma odasına 28-27 Hapoel Tel Aviv üstünlüğüyle gidildi.

Üçüncü Çeyrek Maçın Kırılma Anı Oldu

Fenerbahçe Beko, ikinci yarıyla birlikte oyunda üstünlüğü tamamen ele aldı. Üçüncü çeyrekte hem hücumda hem savunmada vites yükselten sarı-lacivertliler, periyodu 54-44 önde kapatarak farkı çift haneye taşıdı. Bu bölümde Fenerbahçe özellikle dış atışlarda ritim buldu ve rakibin hücum organizasyonlarını kesen sert savunmasıyla dikkat çekti.

Son Periyotta Kontrolü Bırakmadı

Hapoel Tel Aviv son bölümde farkı eritmeye çalışsa da Fenerbahçe Beko disiplinli oyunuyla lider rakibine geri dönüş fırsatı tanımadı. Maçı 74-68 kazanan sarı-lacivertliler, EuroLeague’de üst üste üçüncü galibiyetini aldı ve çıkışını sürdürdü.