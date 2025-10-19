Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 4. haftasında derbi mücadelesi nefesleri kesti. Basketbolun ezeli rakipleri Galatasaray MCT Technic ile Fenerbahçe Beko, Basketbol Gelişim Merkezi’nde karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe Beko Üçüncü Galibiyetini Aldı
Karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe Beko, ilk periyottan itibaren skor üstünlüğünü eline aldı. Hücumda yüksek yüzdeli oynayan konuk ekip, pota altındaki etkili performansıyla farkı çift hanelere taşıdı. Galatasaray’ın ikinci yarıdaki geri dönüş çabaları sonuç vermeyince, mücadele 85-76 Fenerbahçe üstünlüğüyle sona erdi.
Bu sonuçla Fenerbahçe Beko ligdeki üçüncü galibiyetini alarak zirve yarışında yerini sağlamlaştırdı. Galatasaray MCT Technic ise sezonun ikinci yenilgisini yaşadı.
Zirve yarışı kızışıyor
Ligde 4. haftanın ardından Fenerbahçe Beko, üç galibiyetle üst sıralardaki yerini korurken; Galatasaray MCT Technic, ikinci mağlubiyetle orta sıralara geriledi.