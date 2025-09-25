Geçtiğimiz sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve ING Türkiye Kupası’nda şampiyonluk yaşayan Fenerbahçe, Türkiye Kupası finalisti Beşiktaş ile Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan derbide ilk yarıyı 43-34 önde tamamlayan sarı-lacivertliler, mücadeleyi 85-83 kazanarak kupayı müzesine götürdü.

Kupada 19. kez sahne alan Fenerbahçe, 8. kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı ilk kez 1989-1990 sezonunda Galatasaray’ı mağlup ederek kazanan sarı-lacivertliler, son kupasını ise 2017’de Banvit karşısında elde etmişti.

Koronavirüs salgını ve 2023 Kahramanmaraş depremleri nedeniyle üç sezon oynanamayan organizasyonda, son 4 finalde Fenerbahçe ile Anadolu Efes karşı karşıya gelmiş ve sarı-lacivertliler bu maçların tamamını kaybetmişti.

Jasikevicius yönetimindeki Fenerbahçe, yeni sezona da kupayla başladı. Geçtiğimiz yıl lig ve Türkiye Kupası’nda mağlup ettiği Beşiktaş’a karşı bir final daha kazanan sarı-lacivertliler, 8 yıl aradan sonra Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı yeniden kaldırdı.