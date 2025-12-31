Son Mühür- Fenerbahçe Spor Kulübü’nde bir süredir devam eden belirsizlik, bugün gerçekleştirilen kritik yönetim kurulu toplantısıyla netlik kazandı. Kulüp Başkanı Sadettin Saran ve kurmaylarının bir araya geldiği zirveden, sarı-lacivertli camiayı yakından ilgilendiren radikal bir karar çıktı. Kulüp yönetimi, mevcut süreci ve geleceği masaya yatırarak sezon sonunda olağanüstü kongreye gidilmesini kararlaştırdı.

Fenerbahçe yönetiminden kongre kararı

Sarı-lacivertli kulübün yönetim katında hareketli saatler yaşanıyor. Bugün saat 13.30 sularında bir araya gelen yönetim kurulu üyeleri, Başkan Sadettin Saran liderliğinde kulübün önündeki yol haritasını belirlemek üzere toplandı. Toplantının ana gündem maddesini oluşturan olağanüstü seçimli genel kurul ihtimali, yapılan uzun istişareler sonucunda resmiyet kazandı. 30 Aralık akşamı gerçekleştirilen ön görüşmeler ve Başkan Saran’ın ailesiyle yaptığı değerlendirmelerin ardından, kulübün selameti açısından en doğru adımın sezon sonunda sandığa gitmek olduğu konusunda fikir birliğine varıldı.

Hukuki süreç ve seçim takviminin detayları

Başkan Sadettin Saran’ın son dönemde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir uyuşturucu soruşturması kapsamında ifade vermesi ve hakkında adli kontrol hükümleri uygulanması, bu kararın alınmasında belirleyici bir rol oynadı. Yurt dışına çıkış yasağı ve imza şartıyla serbest kalan Saran, ekibiyle yaptığı görüşmelerde kulübün kurumsal kimliğinin bu tartışmalardan zarar görmemesi gerektiğini vurguladı. Yapılan planlamaya göre, Fenerbahçe yönetimi mayıs ayına kadar tüm enerjisini şampiyonluk hedefine odaklayacak; teknik heyet ve futbolcuların da onay verdiği bu strateji doğrultusunda seçim heyecanı lig bitimiyle birlikte yaşanacak.

Sadettin Saran’dan açıklama

Sessizliğini FBTV ekranlarında bozan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, hakkındaki iddialara ve alınan kongre kararına dair oldukça şeffaf açıklamalarda bulundu. Görev süresi boyunca polemiklerden uzak durmaya özen gösterdiğini hatırlatan Saran, son dönemde şahsına yönelik sistemli bir itibarsızlaştırma operasyonu yürütüldüğünü ifade etti. Adının uyuşturucu iddialarıyla yan yana getirilmesini kesin bir dille reddeden Başkan Saran, hayatı boyunca sporla iç içe ve sağlıklı bir yaşam sürdüğünü, sözü edilen maddeleri ne kullandığını ne de ömründe gördüğünü dile getirdi.

"Fenerbahçe’nin menfaati her şeyin üstündedir"

Açıklamalarında hukukun üstünlüğüne ve masumiyet karinesine vurgu yapan Sadettin Saran, asılsız iddialara karşı gerekli suç duyurularında bulunduklarını belirtti. Kulübü tartışmaların odağına çekmemek adına her kelimesini özenle seçtiğini söyleyen Saran, başkanlık görevini sezon sonuna kadar layığıyla sürdüreceğinin altını çizdi. Fenerbahçe'yi polemiklerin değil, şampiyonluk kupalarının olduğu yere taşıma hayaliyle göreve geldiğini hatırlatan Saran, sezonun tamamlanmasıyla birlikte kulübü demokratik bir şekilde olağanüstü genel kurula götüreceklerini duyurarak sözlerini noktaladı.