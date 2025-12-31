İstanbul'da deniz ulaşımını kullanacak vatandaşlar için kritik bir son dakika duyurusu yapıldı. Şehir Hatları tarafından paylaşılan bilgilere göre, Galata Köprüsü çevresinde gerçekleştirilecek kısıtlamalar nedeniyle bazı vapur seferlerinde iptaller yaşanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Şehir Hatları AŞ, resmi kanalları aracılığıyla yaptığı açıklamada yarın sabah saatlerinde ulaşımın aksayacağını bildirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Bölge Liman Başkanlığı'ndan gelen talimat doğrultusunda, Galata Köprüsü çevresindeki su sahası deniz trafiğine tamamen kapatılacak. Yarın sabah saat 04.00 itibarıyla başlayacak olan bu uygulama, öğle saatleri olan 12.00’ye kadar devam edecek. Bu süreçte güvenliğin sağlanması ve koordinasyonun yürütülmesi amacıyla belirtilen koordinatlarda hiçbir sivil deniz aracının geçişine izin verilmeyecek.

İptal edilen seferler ve alternatif güzergahlar

Söz konusu kısıtlama kararı, özellikle Haliç ve Boğaz hattı arasındaki bağlantıyı sağlayan pek çok vapur seferinin durdurulmasına neden oldu. Yapılan duyuruya göre, Eyüpsultan-Üsküdar güzergahında Eyüpsultan çıkışlı 10.30 ile 11.30 seferleri yapılamayacak. Karşılıklı olarak Üsküdar-Eyüpsultan hattında da yine 10.30 ve 11.30 kalkışlı seferler askıya alındı. Kadıköy’den Kasımpaşa, Fener, Hasköy ve Sütlüce üzerinden Eyüpsultan’a giden 11.00 kalkışlı vapur ile Eyüpsultan’dan aynı durakları takip ederek Kadıköy’e dönen 10.05 kalkışlı seferler de listenin başında yer alıyor. Yolcuların mağduriyet yaşamaması adına bu saat dilimlerinde kara yolu veya raylı sistem seçeneklerini değerlendirmeleri öneriliyor.

Haliç hattındaki kesintiler Beşiktaş ve Kabataş'ı da etkiliyor

Kısıtlamanın etkisi sadece Haliç iç kısımlarıyla sınırlı kalmayarak Beşiktaş ve Kabataş hatlarına da sirayet edecek. Beşiktaş-Kabataş-Karaköy üzerinden Eyüpsultan yönüne giden 10.15 ve 11.15 kalkışlı seferler ile tersi istikamette, Eyüpsultan kalkışlı 10.20 ve 11.20 seferleri programdan çıkarıldı. Şehir Hatları yetkilileri, vatandaşların seyahat planlarını bu güncel saatleri dikkate alarak yapmaları hususunda uyarılarda bulundu. Galata Köprüsü civarındaki trafiğin saat 12.00’den sonra normale dönmesiyle birlikte, vapur seferlerinin de kademeli olarak rutin işleyişine geri dönmesi bekleniyor.