Son Mühür - Fenerbahçe, Nice karşılaşmasına neredeyse tam kadro çıkacak; tek eksik Jhon Duran olacak. Sakatlığını atlatan Alvarez takıma geri dönerken, cezası sona eren Talisca da maçta yer alabilecek. Teknik direktör Tedesco’nun 4-2-3-1 dizilişini tercih etmesi bekleniyor.

Kalede Ederson olacak, savunma hattını Semedo, Skriniar, Oosterwolde ve Archie Brown oluşturacak. Orta sahada İsmail Yüksek ile Fred görev yapacak, kanatlarda ise Kerem Aktürkoğlu ve Szymanski sahada olacak. 10 numara pozisyonunda Asensio, forvette ise En Nesyri forma giyecek. Fenerbahçe-Nice UEFA Avrupa Ligi maçı 2 Ekim Perşembe günü saat 19:45’te başlayacak ve karşılaşmada Sırp hakem Srdjan Jovanovic görev yapacak.

Fenerbahçe-Nice maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe-Nice UEFA Avrupa Ligi maçı, 2 Ekim Perşembe günü saat 19:45’te, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ndeki Chobani Stadyumu’nda oynanacak. Karşılaşma, TRT 1’den canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.