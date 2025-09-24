Son Mühür - Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında bu akşam deplasmanda Hırvat temsilcisi Dinamo Zagreb ile karşı karşıya gelecek. Maksimir Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Fransız hakem Jerome Brisard yönetecek.

2 eksik bulunuyor

Sarı-lacivertli ekipte bu akşam iki oyuncu sahada olamayacak. Benfica karşılaşmasında kırmızı kart gören ve cezalı duruma düşen Anderson Talisca ile sakatlığı bulunan Jhon Duran, Dinamo Zagreb maçında forma giyemeyecek.

Muhtemel 11'ler belli oldu

Dinamo Zagreb: Nevistic, Valincic, Theophile, McKenna, Goda, Ljubicic, Misic, Lisica, Stojkovic, Hoxha, Beljo

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Fred, İrfan Can, Asensio, Kerem, En-Nesyri

Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu

Ederson, İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, İsmail Yüksek, Fred, Edson Alvarez, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran, Marco Asensio, Youssef En-Nesyri, Dorgeles Nene, Cenk Tosun.