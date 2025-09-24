Son Mühür - Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra Benfica’nın teknik direktörlüğüne gelen Jose Mourinho, evindeki ilk lig maçında beklenmedik bir puan kaybı yaşadı. Rio Ave karşısında 90+1’de yediği golle mücadele 1-1 sona erdi.

86. dakikada Heorhiy Sudakov'un golüyle öne geçen Benfica, 90+1’de Andre Luiz'in golünü engelleyemeyince zirve mücadelesinde önemli 2 puan kaybetti.

Puan kaybı

Jose Mourinho, Benfica'nın iç sahadaki ilk maçında yeni takımıyla ilk puan kaybını yaşamış oldu. Portekizli teknik direktör, takımının başında çıktığı ilk karşılaşmada AVS'yi deplasmanda 3-0 yenmişti. Ligde 6 maç sonunda 14 puana ulaşan ve 3. sırada bulunan Benfica, lider Porto'nun 4 puan gerisine düştü. Rio Ave ise 16. sırada yer alırken puanını 4'e yükseltti.