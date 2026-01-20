Son Mühür - İngiltere Championship’te üst sıraları hedefleyen Hull City, ara transfer döneminde dikkat çeken bir hamle yaptı. Kulüp, Yu Hirakawa’nın Bristol City’den sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya dahil edildiğini açıkladı.

122 yıl sonra Japon oyuncu geldi

Bu transfer, Hull City için özel bir önem taşıdı. Güncel piyasa değeri 1 milyon euro olarak belirtilen 25 yaşındaki Hirakawa, 1904’te kurulan kulübün 122 yıllık tarihinde forma giyecek ilk Japon oyuncu olma unvanını elde etti. Hull City, Championship’te çıktığı 26 karşılaşmada 44 puan toplarken, bir maç eksiğiyle 5. sırada bulunuyor. İngiliz temsilcisi, sezon sonunda Premier Lig’e yükselme hedefini koruyor.