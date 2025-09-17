Son Mühür- Dünya ekonomisine yön verenler Fed'in bu akşam Türkiye satiyle 21.00'de belli olacak kararını bekliyor.

Ekonomistlerin genel beklentisi bu akşam 25 baz puanlık bir indirim yönünde.

''Fed’in faiz indiriminin önündeki en önemli engel olarak yüzde 2'lik enflasyon hedefinden uzaklaşması olduğuna dikkat çeken iktisatçı Mahfi Eğilmez, ''Ağustos ayında ABD'de enflasyonun yüzde 2.9'a yükseldiğine işaret etti.''



Türkiye'ye etkisi ne olur?



''Fed’in 0,25 puanlık faiz indiriminin Türkiye’ye etkileri o kadar fazla olmayabilir ama bu indirimlere devam etmesi halinde (ki öyle olması bekleniyor) etkiler daha ciddi boyutlarda hissedilecektir.'' hatırlatmasında bulunan Eğilmez, ''Kendime Yazılar'' isimli bloğunda Fed'in olası faiz kararının Türkiye'ye etkisini değerlendirdi.



ABD'nin tercihi ne olursa olsun...



''Fed, faizi düşürerek enflasyon hedefini, büyüme ve istihdamı koruyabilmek uğruna feda etmektedir. Dünyanın en büyük ekonomisiyle ilgili tercih ne olursa olsun dünyanın diğer ekonomilerini de etkileyecektir'' diyen Mahfi Eğilmez, Fed'in beklenen 25 baz puanlık faiz indiriminin Türkiye'ye etkilerini mercek altına aldı.

''Tek seferlik indirim sınırlı etki yaratır.'' diyen Eğilmez,

''Ancak indirimler devam ederse TL değer kazanır, sıcak para girişi artar.

Kur geriler, dış borç maliyetleri düşer.

TCMB faiz indirimi hızlanabilir, borsa ve yatırımlar desteklenebilir.'' mesajı verdi.

