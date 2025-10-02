Son Mühür- ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Donald Trump’ın ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook’u görevden alma talebine ilişkin davada, Ocak ayında yapılacak duruşmaya kadar Cook’un görevine devam etmesine izin verdi. Mahkemenin kararı, Trump yönetiminin Cook’u derhal görevden alma girişimini durdurmuş oldu.

Ocak ayında duruşma planlandı

Yüksek Mahkeme, Trump yönetiminin Cook’u görevden alma taleplerini Ocak ayında dinlemeye karar verdi. Bu süreçte Cook, Fed yönetimindeki görevine devam edecek.

San Francisco Fed’in eski kıdemli danışmanı Tim Mahedy, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Henüz süreç tamamlanmış değil, ancak şimdilik Fed’in bağımsızlığı için önemli bir kazanım. Ocak ayında konuyu yeniden gündeme alacağız” ifadelerini kullandı.

Fed üzerindeki baskı şimdilik azaldı

Bu gelişme, Fed üzerindeki siyasi baskıyı geçici olarak hafifletse de uzmanlar, rahatlamanın kısa süreli olabileceği uyarısında bulunuyor. Fed Başkanı Jerome Powell’ın mayıs ayında görev süresinin sona erecek olması, Trump’ın olası yeni atamaları ve Beyaz Saray’ın politika yapıcılar üzerinde başka yollarla etkili olma ihtimali, sürecin gidişatını belirleyecek.

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Donald Trump, 25 Ağustos’ta Cook’u “mortgage sözleşmelerinde yanlış beyanlarda bulunmak” gerekçesiyle görevden aldığını duyurmuştu. Trump, ilgili yasanın kendisine Fed yönetim kurulu üyelerini “haklı neden” olması halinde görevden alma yetkisi tanıdığını belirterek, Cook’u görevden alma gerekçesinin yeterli olduğunu savunmuştu.

Cook ise görevden alınma girişimine karşı dava açarak yasal süreci başlatmıştı. Washington Bölge Yargıcı Jia Cobb, Cook hakkında ileri sürülen “mortgage dolandırıcılığı” iddialarının görevden alma için yeterli olmadığını belirterek, geçici olarak görevden alınmasını durdurmuştu.

Trump yönetimi yüksek mahkemeye başvurdu

Trump yönetimi, alt mahkemenin kararına itiraz ederek, temyiz mahkemesinden de ret yanıtı aldı. Bunun üzerine dava, Yüksek Mahkeme’ye taşındı ve mahkeme, Cook’un görevden alınmasını engelleyen alt mahkeme kararını şimdilik geçici olarak durdurdu.