Son Mühür - ABD Başkanı Donald Trump, Nuri el-Maliki’nin yeniden Irak başbakanlığına getirilmesi durumunda ABD’nin Irak’a sağladığı yardımların durdurulacağını açıkladı.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Büyük Irak ülkesinin Nuri el-Maliki'yi yeniden Başbakan olarak seçerek çok kötü bir karar verebileceğini duyuyorum. Maliki son iktidar döneminde ülke yoksulluğa ve tam bir kaosa sürüklendi. Bunun tekrar yaşanmasına izin verilmemeli. Eğer seçilirse, çılgın politikaları ve ideolojileri nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri artık Irak'a yardım etmeyecek ve biz yardım etmezsek Irak'ın başarı, refah veya özgürlük şansı sıfır. Irak'ı yeni̇den büyük yapalım!"

''Küba iflasın eşiğinde''

Açıklamasında Trump, Karayipler’deki Küba’nın artık Venezuela’dan petrol ve mali destek alamadığı için yakın gelecekte “başarısız” bir duruma düşeceğini söyledi:

"Küba çok yakında iflas edecek. Küba gerçekten iflasın eşiğinde olan bir ülke. Biliyorsunuz, paralarını Venezuela'dan aldılar. Petrolü de Venezuela'dan aldılar. Artık bunu alamayacaklar"

600 milyar dolarlık gelir

Trump ayrıca ABD’nin gümrük vergileri sayesinde 600 milyar dolar gelir elde ettiğini belirtti. Fox News’e konuşan Trump, “Gümrük vergileri başarının anahtarıydı. Bu vergilerden 600 milyar dolar kazandık” ifadelerini kullandı.