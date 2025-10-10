Tarım ve Orman Bakanlığı, personel kadrosunu güçlendirme amacıyla önemli bir duyuru yayımladı. Bakanlığın bu konuya ilişkin ilanı, resmiyet kazanarak Resmi Gazete’de yayımlandı ve toplam 200 sözleşmeli personel istihdam edileceği açıklandı. Bu alım, Bakanlığın saha operasyonlarını, veterinerlik hizmetlerini ve teknik kadrosunu güçlendirmeye yönelik stratejik bir adım olarak öne çıkıyor. Yeni istihdam edilecek personelin, ülkenin tarım ve ormancılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğine katkı sağlaması hedefleniyor.

Kadrolar belirlendi: Mühendis, veteriner hekim ve destek personeli alınacak

Yayımlanan ilana göre, toplam 200 kişilik sözleşmeli personel kadrosu, farklı meslek gruplarına dağıtılmış durumda. Alım yapılacak pozisyon ve sayılar şöyle belirlendi: 26 Mühendis, 41 Veteriner Hekim, 25 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve 108 Destek Personeli. Bu dağılım, Bakanlığın hem teknik bilgi gerektiren alanlarda uzmanlaşmış personel ihtiyacını karşılamayı hem de saha güvenliği ve lojistik destek birimlerini takviye etmeyi amaçladığını gösteriyor. Adaylar için pozisyonlara ait özel nitelikler ve şartlar, ilanın detaylarında yer alıyor ve ilgililerin bu şartları dikkatle incelemesi gerekiyor.

Başvuru süreci ve değerlendirme esasları

Sözleşmeli personel pozisyonlarına başvurular, 13 Ekim’de başlayıp 24 Ekim’e kadar devam edecek bir takvimle sınırlı tutuldu. Adaylar, başvurularını tamamen dijital ortamda, e-Devlet şifrelerini kullanarak Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı’nın internet adresi üzerinden gerçekleştirecekler. Bu alımda adayların yerleştirilmesi sürecinde, 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanları esas alınacak. Yapılacak değerlendirme sonucunda, alınacak personel sayısının üç katı kadar yedek aday belirlenirken, personel sayısı kadar da asil aday listesi oluşturulacak. Yerleştirmeye hak kazanan asil ve yedek adayların isim listeleri, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın resmi internet sayfaları üzerinden kamuoyuyla paylaşılacak. Adaylar ayrıca, kendi değerlendirme ve yerleştirme sonuçlarını Kariyer Kapısı platformu üzerinden de görüntüleyebilme imkanına sahip olacaklar. İlan metni, başvuru şekli, değerlendirme kriterleri ve atama süreçlerine dair tüm detayları eksiksiz bir şekilde içermektedir.