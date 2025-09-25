Bursa’nın İnegöl ilçesinde, İnegöl Belediyesi tarafından 452 dönümlük alana inşa edilen Millet Bahçesi’nde altyapı çalışmaları hızla sürüyor. Belediye Başkanı Alper Taban, bölgedeki kanalizasyon, yağmur suyu ve içme suyu çalışmalarını yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

Bölgenin en büyük yeşil alan projelerinden biri

Toplam 451 bin 800 metrekarelik alan üzerine inşa edilen İnegöl Millet Bahçesi, Hamzabey Mahallesi sınırlarında, Boğazköy Barajı kıyısında konumlanıyor. Doğal güzellikleri ve geniş kullanım alanlarıyla öne çıkan proje, bölgenin en kapsamlı yeşil alan projelerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Bisiklet ve yürüyüş yolları, Flora Fauna Alanı

Millet Bahçesi’nde bisiklet ve yürüyüş yollarının yanı sıra Heyecan Park, Flora Fauna Alanı ve çocuk oyun alanları bulunacak. Binlerce farklı bitki türünün yer aldığı projede kamelyalar, piknik alanları, kır kahvesi ve kır lokantası gibi sosyal alanlar da olacak. Şelale ve kaskatlı havuz, gözlem kulesi ve seyir terası gibi rekreasyon alanlarıyla ziyaretçilere eşsiz bir deneyim sunulması hedefleniyor.

Altyapı ve donanım çalışmaları sürüyor

Belediye Başkanı Alper Taban, Millet Bahçesi’ndeki çalışmaları yerinde inceleyerek saha ekiplerinden bilgi aldı. Başkan Taban, mevcut ihale kapsamında öncelikli olarak altyapı çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Ayrıca proje kapsamında yol yapımları, PMT serimi, çevre aydınlatma ve güvenlik kameraları, Telekom ve elektrik altyapısı, giriş kontrol ünitesi, bekçi kulübesi, tuvaletler, çeşme yapımları ile kamelya, piknik masası, barbekü ve çöp kutularının da yer alacağını belirtti.

İnegöl ve çevre ilçelerden yoğun ilgi bekleniyor

Sosyal alanları, doğal güzellikleri ve kapsamlı donanımıyla sadece İnegöl sakinlerinin değil çevre il ve ilçelerden gelecek ziyaretçilerin de ilgisini çekecek olan İnegöl Millet Bahçesi, tamamlandığında bölgenin önemli bir buluşma noktası olacak.