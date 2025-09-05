Türk spor medyasının tanınmış isimlerinden Erdal Hoş, akademik kariyeri ve futbol yorumculuğuyla dikkat çeken bir figür. Televizyon ekranlarında ve gazete köşelerinde yaptığı analizlerle geniş bir kitleye hitap eden Hoş, özellikle Trabzonspor taraftarlığıyla biliniyor. İşte Erdal Hoş’un hayatı, nereli olduğu ve hangi takımı tuttuğuna dair detaylı bilgiler.

Erdal Hoş kimdir?

Erdal Hoş, 1973 yılında Trabzon’da doğdu. Aslen Trabzonlu olan Hoş, ilk ve orta öğrenimini Sakarya’da tamamladı. 1994 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. Eğitim hayatının ardından özel sektörde çeşitli görevlerde bulunan Hoş, daha sonra akademik kariyere yöneldi. Şu anda Sakarya Üniversitesi’nde Uzman Öğretim Elemanı olarak görev yapıyor. Akademik birikimini spor yorumculuğuna taşıyan Hoş, analitik yaklaşımıyla dikkat çekiyor.

Spor yorumculuğu ve medya kariyeri

Erdal Hoş, medya kariyerine 2012 yılında TVNET’te futbol yorumculuğuyla başladı. Objektif ve akılcı yorumlarıyla kısa sürede izleyicilerin beğenisini kazanan Hoş, 2013’ten itibaren Yeni Şafak gazetesinde spor yazarlığı yapmaya başladı. Ayrıca, TRT Spor’da “Futbol Aklı” programında haftalık maç analizleriyle yer alıyor. Hoş’un yorumları, sadece maç analizleriyle sınırlı kalmayıp futbolun sosyo-kültürel yönlerine de odaklanıyor. Bu yaklaşımı, onu Türkiye’deki diğer spor yorumcularından ayıran önemli bir özellik olarak öne çıkıyor.

Hangi takımı tutuyor?

Erdal Hoş, Trabzon doğumlu olması nedeniyle Trabzonspor taraftarı. Sosyal medya profillerinde de bu kimliğini açıkça ifade eden Hoş, yorumlarında Trabzonspor’a olan bağlılığına rağmen objektif bir duruş sergilemeye özen gösteriyor. Özellikle TRT Spor’daki programlarda, Trabzonspor taraftarlarının eksikliğini hissettiği bir yorumcu boşluğunu doldurduğu belirtiliyor. Hoş’un maç analizlerinde tarafsızlığı korurken, Trabzonspor’a dair yaptığı değerlendirmeler taraftarlar tarafından ilgiyle takip ediliyor.