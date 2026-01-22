Say, 2008 yılında Avrupa Birliği tarafından "Kültür Elçisi" unvanına layık görüldü. Kariyeri boyunca Echo Müzik Ödülü, Le Monde de la Musique Ödülü ve Uluslararası Beethoven Ödülü gibi prestijli ödüller kazandı.

Fazıl Say kimdir?

Fazıl Say, Türk klasik batı müziği piyanisti ve bestecidir. Konserlerinde Beethoven, Chopin ve Bach gibi ustaların eserlerinin yanı sıra kendi bestelerini de seslendirmesiyle tanınıyor. Bestecilik alanında oratoryolar, piyano konçertoları, senfoniler ve oda müziği eserleri kaleme aldı.

Öne çıkan eserleri arasında Nazım Oratoryosu, Metin Altıok Ağıtı, İstanbul Senfonisi, Mezopotamya Senfonisi, Kara Toprak ve İpekyolu Piyano Konçertosu yer alıyor. 2015 yılında Nazım Hikmet Korosu'nu kurarak genel müzik direktörlüğünü üstlendi.

Fazıl Say nereli, kaç yaşında?

Fazıl Say, 14 Ocak 1970 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. 55 yaşındaki sanatçı, müziğe çok erken yaşta başladı. Dudak damak yarığı ile doğan Say, bebeklik döneminde ameliyat geçirdi. Doktorunun üflemeli çalgı çalmasını önermesi üzerine melodika çalmaya başladı ve ardından 4 yaşında piyanoya yöneldi.

Ankara Devlet Konservatuvarı'nda Üstün Yetenekli Çocuklar için Özel Statüde eğitim gören Say, 1987'de piyano ve kompozisyon bölümlerinden mezun oldu. Ardından Alman bursuyla Düsseldorf Müzik Yüksek Okulu'na gitti ve 1991'de konçerto solisti diplomasını aldı. 1992'de Berlin Tasarım Sanatları ve Müzik Akademisi'nde piyano ve oda müziği öğretmenliğine getirildi.

Fazıl Say evli mi, eşi kim?

Fazıl Say, 16 Ekim 2025 tarihinde flüt sanatçısı Aslıhan And ile İstanbul'daki evinde sade bir törenle evlendi. Bu evlilik, sanatçının üçüncü nikahı olarak kayıtlara geçti.

Say daha önce 1997 yılında çellist Gülyar Balcı ile evlenmiş ve 2004'te boşanmıştı. İkinci evliliğini 25 Ocak 2019'da Milano'da mimar Ece Dağıstan ile yapmış, bu evlilik de 30 Kasım 2022'de sona ermişti. Sanatçının ilk evliliğinden Kumru Say (d. 2000) adında bir kızı bulunuyor.

Fazıl Say'ın babası ve annesi kim?

Fazıl Say'ın babası Ahmet Say, tanınmış bir yazar ve müzikologdur. Annesi Gürgün Say ise eczacıdır. Anne ve babasının ayrılmasının ardından Fazıl Say, babasıyla birlikte yaşadı. Dedesi Fazıl Say ise Spartakusbund (Alman Spartakist Birliği) üyesiydi ve torununa adını verdi.

Müzikal yeteneği çok erken yaşta fark edilen Say, babasının girişimiyle aile dostu oboist Ali Kemal Kaya ile üç yaşında ritmik jimnastik ve işitme çalışmalarına başladı. Ardından sekiz yıl boyunca ünlü piyanist Mithat Fenmen'den piyano dersleri aldı.

Fazıl Say'ın kariyeri ve uluslararası başarıları

Fazıl Say'ın uluslararası kariyeri 1994 yılında ivme kazandı. Genç Konser Solistleri Avrupa Yarışması'nda birincilik kazanan Say, 1995'te New York'taki kıtalararası yarışmada da dünya birincisi oldu. Bu başarılar sonucunda kariyerini New York'ta sürdürmeye başladı.

Kariyeri boyunca New York Filarmoni, Viyana Filarmoni, Amsterdam Concertgebouw, İsrail Filarmoni, Sankt-Peterburg Filarmoni, Tokyo Senfoni ve Fransa Ulusal Orkestrası gibi dünyanın en prestijli orkestralarıyla sahne aldı. Carnegie Hall, Vienna Musikverein, Salzburg Festivali gibi önemli mekanlarda performans sergiledi.

Caz müziğine ve doğaçlamaya olan tutkusuyla da bilinen Say, 2000 yılında neyzen Kudsi Ergüner ile bir araya gelerek caz dörtlüsü kurdu. İstanbul Caz Festivali ve Montreux Caz Festivali dahil pek çok önemli etkinlikte konserler verdi.