İstanbul’un Fatih ilçesinde meydana gelen acı olayda zehirlenme şüphesiyle anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetmişti. Akşam saatlerinde olayla ilgili olarak bir acı haber daha meydana geldi. Baba Servet Böcek ise tedavi gördüğü Cemil Taşçıoğlu Eğitim Araştırma Hastanesi'nde akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Soruşturmada yeni gelişme!

Böcek ailesinin tamamının hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheliden 4’ü bugün adliyeye götürülmüştü. 4 şüphelinin ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiği öğrenildi.

Türkiye kamuoyunu derinden etkileyen olayın ardından sürecin nasıl ilerleyeceği ve nasıl sonuçlanacağı ise merak konusu.