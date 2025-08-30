Türk iş dünyası, Erçimsan Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili ve TOBB Türkiye Çimento ve Çimento Ürünleri Meclisi Başkanı Fatih Yücelik’in ani ölümüyle büyük bir kayıp yaşadı. Ankara’da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Yücelik’in vefatı, hem iş dünyasında hem de sivil toplum çevrelerinde derin üzüntü yarattı. Peki, Fatih Yücelik kimdir, neden öldü ve cenazesi hakkında neler biliniyor? İşte detaylar.

Fatih Yücelik kimdir?

Fatih Yücelik, 1978 yılında Erzurum’da doğdu. Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası eski başkanı Lütfü Yücelik’in oğlu olan Yücelik, Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. İş hayatına plastik sektöründe başlayan Yücelik, 2004 yılından itibaren inşaat ve çimento sektörüne yöneldi. Erçimsan Holding bünyesinde Aşkale Çimento ve Kavçim markalarını yöneten Yücelik, holdingin Yönetim Kurulu Başkanvekilliği ve Aşkale Çimento İcra Kurulu Başkanlığı görevlerini üstlendi. Ayrıca, Türkiye Çimento Sanayicileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı, TOBB Çimento ve Çimento Ürünleri Meclisi Başkanlığı, Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanlığı, Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Üyeliği ve Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti Doğu Anadolu Fahri Konsolosluğu gibi önemli görevlerde bulundu. Evli ve iki çocuk babasıydı.

Neden öldü?

Fatih Yücelik, 29 Ağustos akşamı saat 22:00 sıralarında Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Ahmet Vehbi Koç Bulvarı’nda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Yücelik’in kullandığı 06 GT 0004 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı ve takla attı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, 47 yaşındaki Yücelik’in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Araçta bulunan Cüneyt Dinçer ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı ve olayın detayları araştırılıyor.

Cenazesi ve taziye mesajları

Fatih Yücelik’in cenazesi, otopsi işlemleri için Ankara Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Cenaze törenine dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı, ancak iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarından çok sayıda taziye mesajı yayımlandı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Fatih Yücelik’in elim bir kaza sonucu vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun” ifadelerine yer verdi. Yücelik’in vefatı, özellikle Erzurum ve çimento sektörü çevrelerinde büyük bir üzüntüyle karşılandı. Cenaze töreninin detaylarının, ailesi tarafından önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.