Şarkıcı Melek Mosso, 2 yıl önce hayatını birleştirdiği oyuncu ve model Serkan Sağdıç’tan tek celsede anlaşmalı olarak boşandı. Çiftin mahkemeye sunduğu protokole göre, taraflar birbirlerinden tazminat, nafaka veya mal paylaşımı talebinde bulunmadı.

Mahkeme salonunda karar

Mosso ve Sağdıç’ın mahkemeye sunduğu protokolde, tarafların birbirinden tazminat, nafaka veya mal rejimine dayalı herhangi bir talepte bulunmayacağı açıkça belirtildi. Bu durum, özellikle magazin gündeminde “sessiz ve anlaşmalı boşanma” olarak değerlendirildi. Tarafların evlilik birliğini resmi olarak sonlandırırken, karşılıklı olarak herhangi bir hak talebinde bulunmamaları, sürecin hızlı ve sorunsuz tamamlanmasına olanak sağladı.

Nafaka ve mal paylaşımı talebi olmadı

Mahkeme, tarafların anlaşmalı boşanma taleplerini kabul ederek kararını açıkladı. Sunulan protokol gereği, Mosso ve Sağdıç birbirinden tazminat, nafaka veya mal rejimine dayalı herhangi bir hak talep etmeyecek.

Sosyal medyada yorumlar

Çiftin boşanma kararı, sosyal medya kullanıcıları ve hayranları arasında yoğun bir şekilde konuşulurken, bazı yorumlar Mosso ve Sağdıç’ın olgun bir şekilde ayrıldığı yönünde birleşti.