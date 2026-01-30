İstanbul'da üniversite öğrencisi olan Deniz İbişler, 24 Ocak akşamı babasıyla yaptığı telefon görüşmesinin ardından sırra kadem basmıştı. En son arkadaşıyla Koşuyolu Kadıköy'de buluşan, ardından metrobüsle Mecidiyeköy'e geçen gencin eve dönmemesi üzerine ailesi kayıp başvurusunda bulunmuştu. Günlerdir süren umutlu bekleyiş, güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesiyle yerini derin bir üzüntüye bıraktı.

DENİZ İBİŞLER BULUNDU MU?

Deniz İbişler'den acı haber geldi. Emniyet birimlerinin titizlikle yürüttüğü çalışmalar sonucunda incelenen güvenlik kamerası kayıtları gerçeği ortaya çıkardı.

Elde edilen görüntülere göre; 25 Ocak gecesi saat 01.03 sularında Beşiktaş'ta bir kafenin güvenlik kamerasına yansıyan anlarda, Deniz İbişler'in denize atladığı tespit edildi. Bu kahreden gelişme, günlerdir ondan gelecek iyi bir haberi bekleyen ailesini ve arkadaşlarını yasa boğdu.

DENİZ İBİŞLER KİMDİR?

25 yaşında ve üniversite öğrencisi olan Deniz İbişler, İstanbul Eyüpsultan'da ikamet ediyordu. Yaz aylarında yurt dışına çalışmaya giden ve kısa süre önce Türkiye'ye dönen İbişler'in, okulunun uzaması ve yurt dışındaki beklentilerini karşılayamaması nedeniyle zor bir dönemden geçtiği belirtildi.

Baba Yüksel İbişler, oğlunun son dönemde moral bozukluğu yaşadığını, uykusuzluk ve oryantasyon sorunu çektiğini ifade etmişti. Çevresi tarafından sevilen bir genç olan Deniz'in yaşadığı psikolojik baskı ve sonrasında gelişen olaylar, üzücü sonucun zeminini hazırladı.

DENİZ İBİŞLER'E NE OLDU?

Deniz İbişler, kaybolduğu gün arkadaşıyla Kadıköy'de vakit geçirdikten sonra Avrupa Yakası'na geçmişti. Metrobüsle Mecidiyeköy'e gelen ve buradan metroya binerek evine gitmesi beklenen gencin, istasyondan ayrılarak Beşiktaş'a indiği anlaşıldı. Ailesi, Üsküdar civarında görüldüğüne dair ihbarları değerlendirse de son somut iz Beşiktaş sahilinde bulundu.