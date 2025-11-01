Tesla Can Yoldaş, Tesla marka araçlarda direksiyon başında elinizi tutmadan otopilot modunu uzun süre aktif tutmanızı sağlayan bir aparat olarak öne çıkıyor. Bu aparat, direksiyon üzerine takılıyor ve aracın ellerinizi direksiyon simidinde tutup tutmadığını anlamasını zorlaştırıyor. Tesla’nın otopilot sistemi normalde sürücünün ellerinin direksiyonda olup olmadığını denetliyor ve belli aralıklarla müdahale istiyor. Can Yoldaş veya benzeri ağırlık aparatlarında amaç, bu güvenlik denetimini aşarak sürücünün direksiyona müdahale etmeden uzun süre otomatik sürüş deneyimi yaşamasını sağlamak.

Can Yoldaş kolayca direksiyona takılıp çıkarılabiliyor. Kompakt yapısı sayesinde rahat taşınıyor. Tesla'nın yeni Juniper güncellemesinden sonra bu tip cihazlarda kısa süre sonra sistem, hileli cihaz algılandı şeklinde uyarılar verebiliyor ve bu durumda cihazı sökmeniz gerekiyor. Sistemin sensörleri ve yazılımı, ağırlığı tespit edebildiği için yeni nesil yazılımlarda ve bazı modellerde işlevselliğinde sınırlamalar olabiliyor.

Otopilot Buddy olarak da bilinen bu aparat, yurt içinde çeşitli online otomotiv aksesuar mağazalarında veya kullanıcı forumlarında bulunabiliyor. Özellikle “Model Y/3 Otopilot Direksiyon Ağırlığı” gibi isimlerle satılıyor. Yine bazı kullanıcılar, uygun ağırlıkta su şişeleri veya farklı nesneleri geçici çözüm olarak kullandıklarını paylaşıyor. Ancak Tesla ve benzeri üreticiler, güvenlik gerekçesiyle bu tarz çözümleri kesin olarak önermiyor.

Aparatı Türkiye’de sıklıkla e-ticaret platformlarında, otomobil aksesuarı satan sitelerde veya sosyal medya gruplarında edinebilirsiniz. Resmî olarak Tesla mağazalarında satışı bulunmuyor. Sipariş verirken, aracınızın yazılım uyumluluğuna dikkat etmekte fayda var; çünkü son güncellemelerle bu tarz cihazların algılanması ve otopilotun devre dışı kalması gibi ihtimaller artıyor.

Tesla Can Yoldaş Nereden Satın Alınır?

Türkiye’de çeşitli online araç aksesuar mağazalarından, popüler e-ticaret sitelerinden ve otomobil dostu sosyal medya platformlarındaki topluluklardan bu aparatı temin edebilirsiniz. Ürünler genellikle "otopilot direksiyon ağırlığı" veya "can yoldaş" ismiyle anılır. Sipariş vermeden önce aracınızın mevcut yazılımının bu tür aparatları algılayıp algılayamayacağını kontrol etmek faydalı olur.

Kimler Kullanıyor, Olası Riskler Neler?

Can Yoldaş, genellikle uzun yol yapan veya otopilotun sürekli devre dışı kalmasından şikayetçi Tesla kullanıcıları tarafından tercih ediliyor. Fakat Tesla, bu tür çözümleri teşvik etmiyor ve riskli buluyor. Sistemin güvenlik uyarılarını atlatmak, olası acil müdahale gerektiren durumlarda ciddi güvenlik sorunlarına yol açabiliyor. Ayrıca yeni yazılımlar hileli cihazları daha hızlı tespit edebiliyor ve otopilot devreden çıkabiliyor.

Sonuç olarak, Tesla Can Yoldaş teknik olarak pratik bir çözüm gibi dursa da, güvenlik ve yazılım engelleri nedeniyle dikkatli ve bilinçli kullanılmasında fayda var