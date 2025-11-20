İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişleri, Tunceli Belediyesi'nde yürüttükleri kapsamlı incelemeyi tamamladı. İnceleme sonucunda, 2019-2024 döneminde Türkiye Komünist Partisi (TKP) listesinden Belediye Başkanı seçilen Fatih Mehmet Maçoğlu'nun usulsüz yöntemlerle işçi alımı yaparak kamu zararına yol açtığı tespit edildi. Maçoğlu hakkında 86 milyon 620 bin liralık zimmet kararı çıkarılarak Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.

Usulsüz alımlarla yüksek kamu zararı tespiti

Geçtiğimiz yılın Aralık ayında başlatılan ve Haziran ayında sona eren mülkiye müfettişliği incelemesi, Maçoğlu'nun başkanlık dönemi icraatlarına odaklandı. İncelemede ulaşılan verilere göre, Maçoğlu döneminde toplam 145 işçinin usulsüz bir şekilde ve ilana çıkılmadan işe alındığı belirlendi.

Müfettişler, bu yeni işe alımların getirdiği işçi giderlerinin, belediyenin toplam gelirinin yüzde 84'üne tekabül ettiğini tespit etti. Bu durumun, belediye bütçesinde büyük bir dengesizliğe ve dolayısıyla 86 milyon 620 bin liralık kamu zararına neden olduğu raporlandı. Rapor doğrultusunda, Maçoğlu’na bu meblağ zimmet olarak çıkarıldı ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

Maçoğlu'nun itirazı reddedildi, Belediye şirketine para cezası

Zimmet kararı ve suç duyurusu sonrasında, Fatih Mehmet Maçoğlu'nun Tunceli Belediyesi'ne sunduğu itiraz dilekçesi, Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl tarafından değerlendirildi ve reddine karar verildi.

Öte yandan, İŞKUR İl Müdürlüğü de belediyenin bağlı olduğu şirketteki işe alımları inceledi. İncelemede, 2019 ile 2024 yılları arasında gerçekleştirilen 145 işçi alımının duyuru yapılmadan ve ilana çıkılmadan gerçekleştirildiği gerekçesiyle şirkete 500 bin liralık idari para cezası uygulandı. Ayrıca belediyeye, gelecekteki işçi alımlarında duyuru yapılması konusunda uyarı yapıldı. Belediyenin bu para cezasına yaptığı itiraz başvurusu da Tunceli Sulh Ceza Hakimliği tarafından kabul edilmedi.

Soruşturma diğer başkanları da kapsıyor

İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin gerçekleştirdiği kapsamlı inceleme yalnızca Maçoğlu dönemini değil, diğer belediye başkanlarını da kapsadı. İnceleme sonucunda;

Maçoğlu’ndan önce yerine kayyum atanan DEM Partili Cevdet Konak'a, önceki kayyum döneminde işine son verilen 8 işçiyi geri işe başlattığı gerekçesiyle 2 milyon 84 bin lira zimmet çıkarıldı.

Maçoğlu'nun İstanbul Kadıköy Belediye Başkan Adaylığı sürecinde kendisine vekalet eden Ali İhsan Bayır'a ise toplu iş sözleşmesinde işçilere yüksek oranda zam yaptığı gerekçesiyle 3 milyon 206 bin liralık zimmet kararı uygulandı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, bu zimmet ve usulsüzlük iddialarına ilişkin geniş çaplı soruşturmasının devam ettiği ve kamuoyunun gelişmeleri yakından takip ettiği bildirildi.