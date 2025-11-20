Son Mühür- Geçtiğimiz günlerde Bebek’te el ele görüntülenerek ilişkileri ortaya çıkan Yağtu ve Cengiz, bu kez bir gala davetinde yan yana kameraların karşısına geçti. Çiftin galaya birlikte gelmesi, ilişkilerini doğrulayan bir işaret olarak görüldü.

“Özel hayat konuşmam”

Kırmızı halıda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ahu Yağtu, özel hayatıyla ilgili konuşmayı reddetti. Ünlü oyuncu, “Hiç açıklama yapmayacağım, boşuna soru sorup nefesinizi tüketmeyin. Bugüne kadar özel hayat konuşmadım, bundan sonra da konuşmam. Merak etmeye devam edin” ifadelerini kullandı.

Bora Cengiz’in uzaklaştığı an dikkat çekti

Yağtu basınla konuşurken Bora Cengiz’in hızla yanından uzaklaşması objektiflere yansıyan anlar arasında yer aldı. Ünlü oyuncunun sevgilisinin gidişini fark edip kısa bir an duraksaması ve arkasından bakması dikkat çekti.

Yaş farkı da gündeme geldi

Çiftle ilgili bir diğer detay ise yaş farkı. 47 yaşındaki Ahu Yağtu’nun, sevgilisi Bora Cengiz’den 13 yaş büyük olduğu öğrenildi.