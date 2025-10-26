Son Mühür- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik ifadeleri gerekçesiyle cezaevinde bulunan tanınmış gazeteci Fatih Altaylı, uzunca bir süredir askıya aldığı YouTube yayınlarına dair nihai kararını verdi. Altaylı'yı Silivri'de ziyaret eden meslektaşı Bahar Feyzan’ın aktardığı bilgilere göre, tecrübeli gazeteci ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor; ancak bu dönüş, içerik anlamında köklü bir değişimi beraberinde getirecek.

Cezaevi ziyareti sonrası ilk açıklamalar

Gazeteci Bahar Feyzan, Fatih Altaylı ile gerçekleştirdiği görüşmenin detaylarını kendi sosyal medya kanalından kamuoyu ile paylaştı. Feyzan'ın açıklamalarına göre, Altaylı tutukluluk sürecinin sonlanmasının ardından kısa bir dinlenme molası vermeyi, akabinde ise YouTube kanalında yeni bir sayfa açmayı planlıyor. Bu yeni dönemde Altaylı, mevcut siyaset yorumculuğundan belirgin şekilde uzaklaşarak odağını bilim ve röportaj ağırlıklı programlara kaydıracak. Feyzan, Altaylı'nın "siyasetten bıkmış durumda" olduğunu dile getirirken, bu kararın bir 'korku' veya 'geri adım' olarak yorumlanmaması gerektiğini de özellikle vurguladı.

Tutukluluk süreci ve yargılamadaki son durum

Fatih Altaylı, YouTube kanalında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan tehdit içerikli sözler sarf ettiği iddiasıyla tutuklanmıştı. Bu hukuki süreç, medya ve kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. 3 Ekim tarihinde hakim karşısına çıkan Altaylı'nın tutukluluk halinin devamına hükmedilmişti. Mahkeme heyeti, dosyanın esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması amacıyla savcılığa gönderilmesine karar vermiş ve duruşmayı 26 Kasım tarihine ertelemişti. Bu karar üzerine Altaylı, YouTube kanalında yayımladığı bir metin ile, yargı sürecinin devam ettiği bu dönemde yayınlarına mecburen ara verdiğini kamuoyuna duyurmuştu.

Altaylı'nın yeni hedefi: Bilim ve derinlemesine röportajlar

Bahar Feyzan’ın aktardığına göre, Fatih Altaylı’nın siyasetten yorulduğu ve artık daha farklı konulara yoğunlaşma arzusunda olduğu anlaşılıyor. Bu köklü değişim, Altaylı'nın entelektüel merakını ve araştırmacı kimliğini ön plana çıkaracak. Siyasetin kutuplaştırıcı dilinden kaçınarak, bilimsel gelişmelere, kültürel konulara ve derinlemesine insan hikayelerine odaklanacak yeni formatlar üzerinde çalışılması bekleniyor.