Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, kent merkezi ve kırsal bölgelerde yürüttüğü çalışmalarla çiftçilerin topraklarını daha verimli ve bilinçli biçimde işlemesini hedefliyor. Yıl boyunca 317 üreticiye ait 801 farklı noktada yapılan analizlerle, toplam 23 bin 28 dekarlık tarım arazisi detaylı şekilde incelendi.

Elde edilen veriler doğrultusunda üreticilere doğru gübreleme, sulama ve ürün planlaması konularında rehberlik yapıldı. Büyükşehir Belediyesi, mobil toprak analizi hizmetinin hem verimi artırdığını hem de gereksiz girdi maliyetlerini azalttığını vurguladı.

Tarımsal Hizmetler Dairesi yetkilileri, önümüzdeki dönemde de bilimsel yöntemlerle üreticilere destek vermeyi sürdüreceklerini belirtti.