Son Mühür- Olay saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, XQ7646 sefer sayılı Antalya–Gaziantep uçuşunu yapmaya hazırlanan uçakta taksi esnasında sol ana iniş takımına bağlı teker yerinden ayrıldı.

Tekerleğin çıkmasının ardından uçak motor kısmı üzerine otururken, kanat bölümünde de hasar oluştuğu bildirildi. Durumun fark edilmesi üzerine pistte acil durum prosedürleri devreye alındı.

ARFF ekipleri anında müdahale etti

Olayın ardından havalimanında görevli kurtarma ve yangınla mücadele (ARFF) ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

Uçakta bulunan yolcular, güvenlik protokolleri kapsamında kontrollü şekilde ve panik yaşanmadan tahliye edildi.

İlk belirlemelere göre herhangi bir yolcunun yaralanmadığı öğrenildi. Yetkililer, olası bir yangın riskine karşı gerekli tüm önlemlerin alındığını bildirdi.

Yolcular başka uçakla gönderilecek

Uçakta bulunan yolcuların yapılacak planlama doğrultusunda başka bir seferle Gaziantep’e gönderileceği açıklandı. Havalimanı operasyonlarında kısa süreli aksama yaşandığı belirtildi.

SunExpress’ten resmi açıklama

SunExpress tarafından yapılan yazılı açıklamada, XQ7646 sefer sayılı Antalya–Gaziantep uçuşunda taksi sırasında iniş takımı dikmesinde teknik arıza meydana geldiği ifade edildi.

Açıklamada, “Yolcularımız güvenli şekilde tahliye edilmiş olup, uçak teknik incelemeye alınmıştır. Detaylı teknik değerlendirme süreci devam etmektedir.” denildi.