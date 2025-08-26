Son Mühür- Gazeteci Fatih Altaylı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) mensup belediye başkanlarının durumu hakkında önemli tahminlerde bulundu. Silivri Cezaevi'nden Youtube kanalında yayınladığı “YORUMLAYAMIYOR” serisinde konuşan Altaylı, yargılama süreci ve serbest kalması muhtemel isimlere dair görüşlerini paylaştı.

Yargılama süreci ne zaman başlar?

Altaylı, eski AKP'li milletvekili Şamil Tayyar'ın İBB davası iddianameleri ve yargılamaların başlama tarihlerine ilişkin yaptığı yorumları değerlendirdi. Tayyar’ın "1 Eylül - 3 Ekim’de iddianameler mahkemeye sunulur, yargılamalar da ekim ayında başlar" şeklindeki tahminine değinen Altaylı, bu takvimin "iyimser" olduğunu belirtti. Altaylı, bu iddianamelerin kapsamlı ve kalın dosyalar olacağını, bu nedenle yargılama sürecinin hemen başlamayabileceğini dile getirdi.

İddianamelerin bir ağır ceza mahkemesine düşmesinin ardından, mahkeme heyetinin dosyaları inceleyeceğini ve ya kabul edeceğini ya da eksik bulup savcılığa geri göndereceğini ifade eden Altaylı, kabul edilse bile duruşma tarihi için belirli bir süre geçeceğini söyledi. Kendi davasını örnek gösteren Altaylı, yarım sayfalık iddianamesinin bile kabulünden sonra duruşma tarihinin bir aydan fazla bir süre sonrasına verildiğini aktardı. Bu nedenle, İBB davasında yargılamaların tahmin edildiği kadar hızlı başlamayabileceğini vurguladı.

Serbest kalması beklenen isimler

Fatih Altaylı, yargılamalar başladıktan sonra ilk olarak serbest kalması beklenen isimleri de sıraladı. Altaylı'ya göre, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve İPA Başkanı Buğra Gökce, haklarındaki iddiaların zayıf olması nedeniyle serbest bırakılacak ilk isimler olabilir. Altaylı, bu beş ismin davalarının zayıf delillere dayandığını belirterek, yargılamanın başlamasıyla birlikte tahliye kararlarının çıkma ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etti.