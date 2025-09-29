Son Mühür- Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçtiğimiz haftanın son işlem gününü yüzde 1,99 değer kaybederek 11.151,20 puandan tamamlamıştı.

Endeks haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.35'lik düşüşle 11.112 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 11.000 ve 10.900 seviyelerinin destek, 11.300 ve 11.400 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.



ABD'de tarım dışı istihdam verileri...



Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin gücünü korumasıyla haftaya pozitif başladı.

ABD'de bugün açıklanması beklenen istihdam raporunda gözler tarım dışı istihdam verisinde olacak. Fed'in yıl sonun kadar iki faiz indirimi daha yapmasının beklendiği dönemde tarış dışı istihdam verilerinin yol gösterici olması bekleniyor.

Asya borsaları Japonya hariç pozitif seyrediyor.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,02 gerilerken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,4 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,4 yükseldi.



Bitcoin, altın ve petrolde son durum ne?



Altının ons fiyatı cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,2 değer kazanarak 3 bin 813 seviyesinde bulunuyor. Gram altın ise 5.100 TL'ye kadar yükselmiş durumda.

Brent petrolün varili ise şu sıralarda yüzde 0,2 primle 69.71 dolardan satılıyor.

Bitcoin, 111.802 dolardan işlem görüyor.