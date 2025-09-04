Son Mühür - İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atadığı Gürsel Tekin’e yönelik tepkiler devam ediyor. Kayyum Tekin, mahkeme kararından haberdar olmadığını, bu gelişmeyi televizyon aracılığıyla öğrendiğini ileri sürerken, kararın bir gün öncesinde CHP üyelik aidatını ödemesi dikkat çekmişti. Mahkeme kararını kabul edeceğini belirten Tekin, dün yaptığı açıklamada çalışmalarına başladığını söyledi ve binaya girmesine gerek olmadığını da ifade etti. Öte yandan CHP Genel Başkanı Özel, kayyum Tekin’in partiden ihraç edildiğini Halk TV'ye katıldığı canlı yayında söylemişti.

Altaylı'dan çarpıcı iddia

Tutuklu gazeteci Altaylı, Silivri’den çarpıcı bir bilgiyi paylaştı. Altaylı’nın aktardığına göre, Tekin kayyum atanacağından tam 5 gün öncesinden haberdar olup listesini bile kendisi hazırlamış. Altaylı, bu iddiasını şu sözlerle dile getirdi:

''Bu karar ve kayyum olarak atanma öncesi ile ilgili mahkeme geçen hafta Gürsel Tekin ile temasa geçmiş. Kayyum listesini Tekin hazırlamış. Gürsel Bey 5 gündür bu kararı ve kayyum olarak atanacağını biliyor ve tahmin ediyormuş.''