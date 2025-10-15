Son Mühür- Sosyal medya paylaşımları, cesur dansları ve sahne enerjisiyle adından sıkça söz ettiren ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda akustik performansıyla sahne aldı. Bastık, hem güçlü sesi hem de sahne şovlarıyla izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Ünlü isimler akın etti

Ünlü sanatçının konserine sanat, medya ve eğlence dünyasından birçok tanınmış isim katıldı. Harbiye’yi dolduran kalabalık, Bastık’ın akustik performansına eşlik ederken şarkıcı, hayranlarından büyük alkış topladı.

Serkay Tütüncü çiçekle geldi

Zeynep Bastık’ın sevgilisi Serkay Tütüncü, sanatçıyı bu özel gecede yalnız bırakmadı. Elinde çiçeklerle Harbiye’ye gelen Tütüncü, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Hediyesine iliştirdiği notla ilgili soruya esprili bir yanıt veren oyuncu, “Zeynep’cim her Harbiye konseri öncesi 15 gün karbonhidrat diyeti yapıyor. Notuma ‘Yarın karbonhidrat alacaksın, çok mutluyum’ yazdım” dedi.

“Akustik serilerine bayılıyorum”

Zeynep Bastık’ın sahneye çıkmadan önce yoğun bir hazırlık sürecinden geçtiğini belirten Tütüncü, “Onun akustik serilerinin hastasıyım.

Ben de en az onun kadar heyecanlıyım. Bu konserin hazırlık süreci çok yoğun geçti ama sonuç harika oldu” ifadelerini kullandı.

“Yaşayan en seksi Türk kadını” ve “Kayısı Güzeli” seçilmişti

Daha önce sosyal medyada yapılan bir ankette “Yaşayan en seksi Türk kadını” seçilen Zeynep Bastık, son konseriyle birlikte “2025 Kayısı Güzeli” unvanının da sahibi olmuştu. Şarkıcı, mizah dolu paylaşımları ve özgüveniyle hayranlarının gözdesi olmaya devam ediyor.