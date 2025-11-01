Basketbol Süper Ligi’nin 6. haftasında Karşıyaka, yarın kendi seyircisi önünde Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

Müsabaka, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda saat 15.30’da başlayacak. İzmir temsilcisi, taraftar desteğini arkasına alarak kötü gidişe son vermenin hesaplarını yapıyor.

Karşıyaka kötü gidişi durdurmak istiyor

Geride kalan beş haftada yalnızca bir galibiyet alabilen Karşıyaka, 4 mağlubiyetle ligde 15. sırada yer alıyor. Başantrenör Faruk Beşok yönetimindeki yeşil-kırmızılılar, sahasında oynayacağı bu mücadelede hem moral bulmak hem de üç maçlık yenilgi serisini bitirmek istiyor.

Trabzonspor deplasmanda çıkış peşinde

Ligde 2 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 9. sırada bulunan Trabzonspor ise deplasmanda kazanarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Karadeniz ekibi, savunma performansını geliştirerek güçlü rakibini durdurmanın yollarını arayacak.

Hakem üçlüsü belli oldu

Karşıyaka – Trabzonspor mücadelesinde düdük Mehmet Şahin’de olacak. Şahin’in yardımcılıklarını Alper Özgök ve Ahmet Tatlıcı üstlenecek. Zorlu karşılaşmanın yüksek tempolu ve çekişmeli geçmesi bekleniyor.