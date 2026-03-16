ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına telefonla verdiği röportajda Orta Doğu’daki gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu. İran ile yaşanan gerilime değinen Trump, ABD’nin İran’ın askeri kapasitesine ciddi zarar verdiğini öne sürdü.

Trump, İran’ın bir anlaşma arayışı içinde olduğunu belirterek, “İlerleme kaydediyoruz. Onlar anlaşma yapmak istiyor ancak henüz bunun için tam anlamıyla hazır olduklarını düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

Hark Adası’na yönelik saldırı açıklaması

Trump, İran’ın petrol ihracatı açısından kritik öneme sahip olan Hark Adası’na yönelik saldırılar hakkında da konuştu. İran’ın petrol ürünleri ihracatının büyük bölümünün bu ada üzerinden gerçekleştirildiğini hatırlatan Trump, adanın operasyonlar sonucunda işlevsiz hale getirildiğini iddia etti.

ABD Başkanı, saldırılarda bazı altyapı unsurlarına özellikle dokunmadıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Hark Adası devre dışı bırakıldı ancak boru hatlarına müdahale etmedim. Çünkü bu tür altyapıları yeniden kurmak yıllar sürebiliyor.”

“İstersek tekrar vururuz”

Trump, ABD’nin askeri operasyon kapasitesine dikkat çekerek gerekirse adaya yeniden saldırı düzenlenebileceğini söyledi. İran’a açık mesaj verdiklerini belirten Trump, Hark Adası’nın tekrar hedef alınabileceğini ifade etti.

Operasyon sırasında petrol tesislerinin çevresinde belirli bir mesafe bırakıldığını dile getiren Trump, bunun bilinçli bir tercih olduğunu söyledi.

“Tahran’daki bazı altyapıları özellikle hedef almadım”

ABD Başkanı Trump, İran’ın başkenti Tahran’daki bazı kritik altyapı tesislerinin bilinçli olarak hedef alınmadığını da belirtti. Bu tesislerin yok edilmesi halinde yeniden inşa sürecinin uzun yıllar alacağını ifade eden Trump, bu nedenle bazı saldırılardan kaçınıldığını dile getirdi.

Trump, elektrik santrallerinin kısa sürede devre dışı bırakılabileceğini ancak bunun büyük bir insani ve ekonomik travmaya yol açabileceğini söyledi.

Petrol fiyatları için “savaş bitince düşer” mesajı

Trump, Orta Doğu’daki çatışmaların petrol piyasaları üzerindeki etkisine de değindi. İran’ın yaşanan gelişmeler nedeniyle bir bedel ödediğini öne süren Trump, savaş sona erdiğinde petrol fiyatlarında hızlı bir düşüş yaşanacağını savundu.

Petrol fiyatlarının ne zaman gerileyeceği sorusuna Trump, “Savaş biter bitmez. Bunun uzun süreceğini düşünmüyorum” yanıtını verdi.

Kara operasyonu sorusuna yanıt vermedi

Röportajda ABD’nin İran’a yönelik olası kara operasyonu ihtimali de gündeme geldi. Bu konuda net bir açıklama yapmaktan kaçınan Trump, “Bunu söylemek istemiyorum” dedi.

Trump ayrıca kara operasyonuna ilişkin görüşünün değişip değişmediği sorusuna ise düşüncesinin aynı olduğunu belirtti.