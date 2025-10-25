Türk spor basını uzun yıllar boyunca birçok değerli isme ev sahipliği yaptı. Bu isimlerden biri de televizyon programları ve yazılarıyla geniş kitlelere ulaşan Faik Çetiner oldu. Çetiner, enerjisi ve bilgi birikimiyle spor dünyasında iz bırakan gazeteciler arasında yer aldı. Ekranlarda ve köşe yazılarında sürekli olarak Türk sporunu anlatmaya, tartışmaya ve izleyicilere aktarmaya devam etti.

Spor dünyası 25 Ekim sabahı Faik Çetiner’in hayatını kaybettiği haberiyle sarsıldı. 2023 yılında kalp krizi geçirdikten sonra by-pass ameliyatı olan Çetiner, bu sürecin ardından sağlık sorunlarıyla mücadele etti. Sporda ve medyada özellikle futbol gündemini şekillendiren programlarıyla tanınan Çetiner, hem televizyon izleyicileri hem de gazete okurları tarafından yakından takip ediliyordu.

Faik Çetiner kimdir?

Faik Çetiner, 1956 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu. Gazeteciliğe 1975 yılında Tercüman Gazetesi’nde başladı ve burada 15 yıl boyunca görev yaptı. Ardından 1990 yılında Meydan Gazetesi'nde çalıştı. Televizyona adımını ise 1994 yılında attı. “Bizim Stadyum” adlı programı hazırlayıp sunarak HBB, ATV, TRT 1, Flash TV, Cine5, Kanaltürk, TV8, Habertürk ve Ekotürk ekranlarına taşıdı. Bu program Türkiye’de spor televizyonculuğunun gelişmesinde önemli rol oynadı ve 19 yıl boyunca yayınlandı. Son olarak Fanatik Gazetesi'nde yazarlık yaptı. Çetiner 25 Ekim 2025 tarihinde yaşamını yitirdi.

Henüz Faik Çetiner’in cenaze törenine ilişkin detaylar netleşmedi. Ancak yakın çevresinden yapılan açıklamalara göre, İstanbul’da düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanması bekleniyor. Törenin yeri ve saatiyle ilgili bilgilerin ilerleyen saatlerde duyurulması planlanıyor.

Spor basınında Faik Çetiner’in yeri

Çetiner, katıldığı televizyon programları ile Türk spor medyasını farklı bir noktaya taşıdı. Futbol karşılaşmalarında teknik analizleriyle dikkat çeken Çetiner, özellikle taraftarların ve futbol adamlarının referans aldığı isimler arasında yer aldı. “Bizim Stadyum” gibi uzun soluklu programları ile hem bilgiyi hem de gündemi tek elde buluşturdu. Bu sayede spor gündeminin nabzını tutan isimlerden biri oldu.

Faik Çetiner, programlarında ve köşe yazılarında teknik detaylara ve istatistiklere özel yer verdi. Her hafta futbolun teknik yönlerini tartışan ve izleyicilere ayrıntılı analizler sunan Çetiner, özellikle istatistik ve veri paylaşımıyla bilgilendirici bir yayıncılık anlayışını benimsedi. Türk spor medyasında istatistiklerin düzenli olarak ele alınmasında öncü isimlerden biri sayıldı.

Sporda tarafsız ve bilgi odaklı yayıncılık geleneğinin önemli temsilcilerinden biri olan Faik Çetiner’in vefatıyla, Türk spor basınında büyük bir boşluk oluştu. Onun mirası, yıllar boyunca ekranda ve gazetede sunduğu objektif, detaylı ve analitik habercilik anlayışında yaşamaya devam edecek.