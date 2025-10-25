Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nda (RTÜK) önemli bir değişim yaşandı. Dört dönem boyunca başkanlık görevini sürdüren Ebubekir Şahin, adaylık başvurusu yapmadı ve makamını Mehmet Daniş’e bıraktı. Üst Kurul’da gerçekleşen toplantı sonrası Mehmet Daniş yeni başkan olurken, Orhan Karadaş ise başkan vekili olarak atandı. Bu gelişmeyle birlikte RTÜK’ün yönetim kadrosunda yeni bir dönem başladı.

Mehmet Daniş, başkanlığa seçilmesinin ardından yaptığı açıklamada, RTÜK’ün toplumsal beklentilere yanıt veren etkin bir kurum olmasını hedeflediklerini belirtti. Daniş, önceki başkan Ebubekir Şahin’in vizyon ve çalışmaları için teşekkür ettiğini dile getirdi. Daniş, “RTÜK’ü daha güçlü bir konuma taşımak için kararlılıkla çalışacağız” ifadelerini kullandı.

RTÜK’te Bayrak Değişimi: Yeni Dönemin Ayrıntıları

RTÜK’te başkan değişimi, kurumun medya politikalarında yeni bir vizyonun başlangıcı olarak görülüyor. Daniş’in açıklaması RTÜK’ün yenilikçi yaklaşımlar ve toplumun beklentileri doğrultusunda faaliyet göstereceğini ortaya koyuyor. Başkanlık görevinde devir, kurumsal süreklilik ve medya dünyasını yakından ilgilendiren önemli bir dönüşümü işaret ediyor.

Ebubekir Şahin ise devrettiği görev sonrası yaptığı açıklamada, RTÜK’ün medya okuryazarlığını artırmak, gençleri ve aileleri zararlı içeriklerden korumak adına ciddi adımlar attığını belirtti. Şahin, “Kurumumuzu ulusal ve uluslararası düzeyde daha görünür kılmayı başardık” diye konuştu.

Mehmet Daniş Kimdir?

Mehmet Daniş, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Siyasi alanda uzun süre görev aldı; AK Parti’den 22, 23 ve 24. dönem Çanakkale milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde çalıştı. Yasama faaliyetlerinde aktif rol üstlendi; TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliği ve TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanlığı yaparken 64. ve 65. hükümetlerde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcılığı görevini üstlendi. 2021 yılından beri RTÜK üyeliği ile medya alanında etkili oldu.

RTÜK’teki yeni başkan değişimiyle birlikte kurumun yönetim politikalarında yeni bir sayfa açıldı. Daniş’in tecrübesi ile medya sektörüne yönelik önemli adımlar bekleniyor. Yeni yönetimin kısa vadede izleyeceği strateji ve atacağı adımlar kamuoyu gündeminde yakından takip edilecek.