Ezine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye giriş yapan araçları rutin kontrol kapsamında denetledi. Dün akşam saat 20.30 sıralarında ilçe girişinde yapılan uygulamada, 17 AHN 522 plakalı lacivert renkli araç polis ekiplerinin dikkatini çekti. Sürücü S.S.’nin tedirgin tavırları üzerine araç detaylı aramaya alındı.

Aramada yasaklı madde ve yüklü miktarda para bulundu

Polis ekipleri, araçta yaptıkları aramada 216 gram yasaklı madde ve yaklaşık 500 bin TL nakit para ele geçirdi. Yasaklı madde ve para, polis ekiplerince el konularak delil torbalarına alındı.

Sürücü gözaltına alındı

Olay sonrası araç sürücüsü S.S. gözaltına alındı. Şüpheli, ifade işlemleri için Ezine İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Ele geçirilen maddelerin kriminal incelemesinin sürdüğü öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı

Ezine Cumhuriyet Savcılığı, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Operasyonun, ilçedeki uyuşturucu trafiğini engellemeye yönelik çalışmalar kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.