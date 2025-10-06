Çanakkale’nin Biga ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir motosiklet sürücüsü bariyerlere çarparak ağır yaralandı. Olay, 1 Ekim 2025 tarihinde Biga-Çan kara yolu üzerinde gerçekleşti. Virajı alırken motosikletinin kontrolünü kaybeden 23 yaşındaki Ahmet Can Öztekin, demir bariyerlere şiddetli bir şekilde çarptı.

Kaza sonrası iki farklı hastaneye sevk edildi

Kaza, çevredeki vatandaşların hızla durumu fark etmesi ve acil ihbarda bulunması üzerine sağlık ve güvenlik ekiplerini harekete geçirdi. Kısa süre içinde olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ahmet Can Öztekin’e ilk müdahaleyi kaza mahallinde yaptı. Öztekin, ilk olarak Biga Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak durumu ciddiyetini koruduğu için, buradaki acil müdahalenin ardından daha kapsamlı bir tedavi için Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, ailesi ve yakınları hastane önünde endişeyle bekleyişlerini sürdürüyor.

Kask kamerası görüntüleri kazanın oluş şeklini açığa çıkardı

Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kazaya ilişkin geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, motosikletin hız durumu, kaza anındaki yol ve hava koşulları ile sürücünün kusur durumu detaylı olarak inceleniyor. Yetkililer, motosiklet kullanıcılarını özellikle virajlarda daha dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda bir kez daha uyardı.