Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Eyüpspor – Göztepe mücadelesi, beklentilere rağmen 0-0 beraberlikle sona erdi. İstanbul’daki Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada, iki takım da net fırsatlardan yararlanamazken, kaleciler ön plana çıktı.

İKİNCİ YARIDA HEYECAN YÜKSELDİ

Maçın ikinci yarısında tempo zaman zaman artsa da skor değişmedi.

48. dakikada Eyüpspor’dan Draguş’un kaleyi yokladığı pozisyon, auta gitti.

90+2’de Emre Akbaba’nın frikiğinde Thiam’ın kafa vuruşunu kaleci Lis kurtardı, dönen topu Göztepe savunması uzaklaştırdı.

90+7’de hem Serdar Gürler’in sert şutu hem de Thiam’ın yakın mesafedeki kafa vuruşu sonuç getirmedi; Göztepe kalecisi Lis başarılıydı.

İKİ TAKIM DA İSTEDİĞİNİ ALAMADI

Ev sahibi Eyüpspor, taraftarının önünde 3 puanı almak istese de son vuruşlardaki etkisizlik galibiyete engel oldu.

Konuk ekip Göztepe ise, kompakt savunması ve kaleci Lis’in kritik kurtarışlarıyla deplasmandan 1 puan çıkarmayı başardı.

MAÇIN KÜNYE BİLGİLERİ

Stat: Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu

Hakem: Kadir Sağlam

Sarı Kartlar:

Eyüpspor: Mame Thiam, Umut Meraş

Göztepe: Anthony Dennis

OYUNCU DEĞİŞİKLİKLERİ VE KADROLAR

Eyüpspor 11’i:

Marcos Felipe, Robin Yalçın, Luccas Claro, Mujakic, Calegari, Yalçın Kayan, Kerem Demirbay, Seslar, Umut Meraş, Draguş, Thiam

Sonradan girenler: Emre Akbaba, Serdar Gürler, Legowski, Ampem, Taşkın İlter

Teknik Sorumlu: Atila Gerin

Göztepe 11’i:

Mateusz Lis, Godoi Santos, Heliton, Bokele, Kurtulan, Rhaldney, Anthony Dennis, Cherni, Erkan Bekiroğlu, Juan, Janderson

Sonradan girenler: Miroshi, İsmail Köybaşı, Taha Altıkardeş, Ahmed Ildız, Sabra

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov