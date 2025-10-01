Son Mühür- TÜİK'in 3 Ekim Cuma günü açıklayacağı Eylül ayı enflasyon verilerinden önce Hekim-Sen'in açlık ve yoksulluk temalı çalışmasının sonuçları netleşti.

''Hekimsen olarak çalışanların insanca yaşam standartlarına kavuşabilmesi için açlık ve yoksulluk sınırının altında kalan tüm maaşların acilen iyileştirilmesi gerektiğini kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.'' spotuyla duyurulan çalışmada,

Açlık Sınırı: 28.708,59 TL

Yoksulluk Sınırı: 93.513,31 TL

Gıda Enflasyonu (Eylül ayında): Yüzde 3,36 olarak tespit edildi.

En çok ekmekler pahalandı...



Gıda türlerine göre en yüksek artış yüzde 7.78'le ekmek ve tahıl grubunda.

Onu yüzde 4.95'le süt grubu, yüzde 4'le et, balık, yumurta ve kurubaklagiler grubu, yüzde 0.83'le sebze ve meyve grubu izliyor.

Hekimsen'den yapılan açıklamada

''Asgari ücret: Açlık sınırının altında.

En düşük Emekli memur maaşları: Açlık sınırının çok altında.

Hekim maaşları: Açlık sınırının üzerinde olsa da yoksulluk sınırının altında kalıyor.'' hatırlatmasında bulunuldu.