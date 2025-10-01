Son Mühür- Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0.33 düşüşle 11.012 puandan kapatmıştı.

Endeks Ekim ayının ilk işlem gününe yüzde 0.18'lik düşüşle 10.992 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 10.900 ve 10.800 seviyelerinin destek, 11.100 ve 11.200 puan seviyelerinin ise direnç konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.



Küresel piyasaların gözü ABD'de...



Küresel piyasalarda, ABD'de federal hükümetin bütçe yetersizliğinden dolayı kapanması sonrası karışık bir seyir öne çıkarken, Asya'da Çin ve Hong Kong'da piyasaların kapalı olması nedeniyle bölge genelinde işlem hacmi düşük seyrediyor.

New York Borsası'nda endeksler kapanmadan önce günü pozitif seyirle tamamladı. S&P 500 endeksi yüzde 0,41, Nasdaq endeksi yüzde 0,31 ve Dow Jones endeksi de yüzde 0,18 değer kazandı.

Asya borsalarında kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 düşerken, Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 0,9 arttı.



Bitcoin, altın ve petrolde son durum ne?



Son dönemde rekorlar kırmasıyla dikkati çeken ons altın ABD hükümetinin kapanmasının ardından yeniden yükselişe geçti. Altının ons fiyatı şu sıralarda yatay seyirle 3 bin 858 dolardan alıcı buluyor.

Brent petrolün varili ise şu sıralarda yüzde 0,2 artışla 66,14 dolardan, Bitcoin 114.537 dolardan işlem görüyor.

