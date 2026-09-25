Son Mühür- Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,74 değer kaybederek ve önceki kapanışa göre 363,52 puan azalışla 12.888,33 puandan tamamladı.

Bankacılık endeksi yüzde 3,06, holding endeksi yüzde 3,87 değer kaybetti.

Gün içinde standart fon hisseleri taban serisini negatif fiyatlamaya devam etmenin yanı sıra, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa edeceğine dair söylentiler ve globalde petrol fiyatlarının artışı ile yeniden yükselen enflasyon riski endişesi düşüşte öne çıkan etkenler olarak görüldü.

Bakan Mehmet Şimşek istifa iddialarını yalanlayarak görevinin başında olduğunu duyurdu.

Aselsan, Bimas, Destek faktoring, Akbank ve Türk Hava Yolları endekse negatif etki eden hisseler arasında öne çıkanlar oldu.

Endeks haftanın son işlem gününe yüzde yüzde 0.02'lik düşüşle 12.885 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 12.800 ve 12.700 puanın destek, 13.000 ve 13.100 puanın direnç konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.

Küresel piyasalarda tansiyon düşüyor...



Küresel piyasalar, Orta Doğu'da yeni bir anlaşma sağlanabileceği beklentilerinin enerji arzına ilişkin endişeleri hafifletmesi ve tahvil piyasalarındaki satış dalgasının durulmasıyla toparlanma sinyalleri vermeye başladı.

Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını sağlayacak kademeli bir anlaşma için ABD ve İran heyetleri arasında görüşmelerin devam ettiği haberleri sonrası petrol fiyatlarındaki yükseliş durdu, ABD 10 yıllık tahvillerindeki satış baskısının da azaldığı görüldü.

asya piyasaları karışık bir seyir izledi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3 yükselirken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,8 düştü.



Bitcoin, altın, gümüş ve petrol...



Ons altın 4 bin 275 dolardan, gram altın 6 bin 730 liradan,

gümüş 63.73 dolardan, Brent petrol 105.45 dolardan ve Bitcoin 84 bin 86 dolardan işlem görüyor.

