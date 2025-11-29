Son Mühür/Merve Turan- Çocuk oyuncu Asena Keskinci’nin, “Bez Bebek” dizisi dönemine ilişkin fiziksel ve psikolojik şiddet iddiaları ile ailesinin boşanmasına yönelik açıklamalarının ardından gözler Evrim Akın’a çevrilmişti. Günler süren sessizliğini bozan Akın, kamuoyuna duygusal bir açıklama yaparak tüm suçlamaları reddetti.

“İtibar suikastıyla karşı karşıyayım”

Asena Keskinci, set yıllarında Evrim Akın’dan şiddet gördüğünü öne sürmüş; ayrıca Akın’ın, annesi ve babasının ayrılığında rol oynadığını iddia etmişti. Bu açıklamalar, sosyal medyada geniş yankı bulmuştu.

Evrim Akın ise avukatı aracılığıyla yaptığı ilk duyuruda, Güray Keskinci ile ilişkilerinin son üç yıldır sürdüğünü vurgulayarak iddiaları kesin bir dille reddetmişti.

AKIN: “Ağlamaktan bitap oldum

Gündemi sarsan söylemler sonrası kameraların karşısına geçen Akın, gözyaşları içinde açıklamalarda bulundu. İddiaların gerçek dışı olduğunu belirten Akın, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

“Bu algı operasyonu bizi çok yıprattı. Günlerdir üzüntüden koltuğumdan kalkamıyorum. Ağlamaktan bitap düştüm. Kadın, çocuk ve hayvan hakları konusunda hassasiyetim bilinir. Şu an yaşadığım acı tarif edilemez. Bu bir itibar suikasti ve kariyerime yönelik bir saldırı.”

“Sigarayla, şiddetle, zorbalıkla adım yan yana gelmez”

Keskinci’nin sette sigara dumanına maruz kaldığı iddiasını da reddeden Akın, çalışma koşullarının böyle bir duruma izin vermediğini ifade etti:

“Sette sigara içmek yasaktı. Asena’nın ve ailesinin ayrı odası vardı. Bir çocuğa böyle bir davranışta bulunmam söz konusu olamaz. Hatta kendisine destek olunması için menajerimle bile görüştüm.”

“Sosyal medya yazışmaları her şeyi gösteriyor”

Akın, Keskinci ile arasındaki iletişime ilişkin de detaylar paylaştı. Keskinci’nin yıllar boyunca doğum günlerini kutladığını, kıyafetleri hakkında mesaj gönderdiğini ve sevgi ifadelerinde bulunduğunu belirterek, bu iletişimin kayıtlarla sabit olduğunu söyledi.

“Annesinin de bana attığı teşekkür mesajları var. Madem bu kadar kötüyüm, neden benimle programlara çıktı? Neden sosyal medya üzerinden sürekli iletişim kurdu?”

“Duygusal mesaj attığında şaşırdım”

Evrim Akın, Asena Keskinci’nin 2011 yılında kendisine sosyal medya üzerinden ulaştığını, numarasını ilk kez o dönem verdiğini anlattı. Yıllar sonra Keskinci’nin kendisine duygusal içerikli bir mesaj gönderdiğini belirten Akın, bu durum karşısında şaşkınlık yaşadığını söyledi.

“2020 ya da 2021’de bana duygularını içeren bir mesaj yazdı. Böyle bir şeyin nasıl mümkün olabileceğini düşünemedim, elimden telefonu attım.”

“Tek suçum iyilik yapmak”

İddiaların bilinçli bir kurgunun parçası olabileceğini ifade eden Akın, yaşanan süreçten derin üzüntü duyduğunu söyledi:

“Ortada bir PR çalışması mı var bilmiyorum ama benim tek suçum iyilik yapmak.”