Son Mühür / Yiğit Uzun - Evrensel Gazetesi’nin İzmir bürosuna 13 Ağustos’ta düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin davanın ikinci duruşması İzmir 42. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, büroya 10 el ateş eden sanık İsa Can Biler’in tahliyesine karar verdi. Böylece dosyada tutuklu sanık kalmadı. Bir sonraki duruşma 5 Mart’ta yapılacak.

Kararın ardından basın meslek örgütleri adliye önünde ortak bir açıklama yaptı.

“Cezasızlık yeni saldırıları besliyor”

Evrensel İzmir Temsilcisi Özer Akdemir, dosyada hâlâ ciddi bir ilerleme olmamasının basın çalışanlarına yönelik saldırıların önünü açtığını vurguladı. “Ortada bomboş bir dosya var. Bu saldırı aydınlatılabilseydi belki bugün başka bir gazeteci öldürülmeyecekti. Cezasızlık, yeni saldırıları teşvik ediyor” dedi.

TGS İzmir’den kolektif tepki

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) İzmir Şubesi adına yapılan açıklamada, gazetecilerin hedef alındığı bir dönemde beş dakikada verilen tahliye kararının, basın emekçilerinin değersizleştirildiğini bir kez daha ortaya koyduğu belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Gazetecileri susturmaya yönelik baskılar giderek artıyor. Ancak bu baskılara rağmen geri adım atmayacağız. Gerçeği anlatmaya, emeği görünür kılmaya, işçilerin, emekçilerin, kadınların ve gençlerin sesini duyurmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Saldırının tüm yönleriyle açığa çıkarılması ve sorumluların cezasız bırakılmaması için sürecin takipçisiyiz.”

Basın örgütleri, davada verilen tahliye kararının kamuoyunda haklı bir kaygı oluşturduğunu belirterek dayanışma çağrısında bulundu.