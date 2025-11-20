Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından düzenlenen Sosyal Panorama 2025: Türkiye’de Değişen Nüfus ve Ailenin Geleceği Sempozyumu İstanbul’da gerçekleştirildi. Programa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül, akademisyenler, alan uzmanları ve vakıf üyeleri katıldı.

“Dijitalleşme, çocuklar ve gençler için ciddi riskler barındırıyor”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, konuşmasında dijitalleşmenin aile yapısını ve sosyal ilişkileri dönüştüren etkilerine dikkat çekti. Teknoloji alanındaki gelişmelerin önemli fırsatlar sunduğunu ancak çocuklar ve gençler için ciddi tehditler de oluşturduğunu belirten Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Dijitalleşme gerçeğini değerlendirmeden nüfus ve aile dinamiklerini tartışamayız. Sosyal ağlar artık arkadaşlık ve sosyalleşme alanına dönüştü; çocuklar sadece fiziksel değil, dijital ortamda da siber zorbalık ve mahremiyet sorunlarıyla karşı karşıya.”

“Sosyal medya, kişileri yalnızlaştıran bir yapıya dönüştü”

Yılmaz, sosyal medya kullanımının toplumsal ilişkileri zayıflattığını ifade ederek, “Sosyal diyoruz ama maalesef ‘asosyal medya’. İnsanları gerçek sosyal ilişkilerden koparan bir düzenden bahsediyoruz” dedi.

Ahlaki ve hukuki sınırların dijital ortamda yok sayıldığına vurgu yapan Yılmaz, bazı ülkelerde uygulanan sosyal medya yaş sınırlamalarına benzer düzenlemelerin Türkiye’de de tartışıldığını aktardı. “Aileyle bağlantılı bir model üzerinde çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Nüfus politikalarında yeni dönem

Yılmaz, Nüfus Politikaları Kurulu bünyesinde yürütülen çalışmalara ilişkin kapsamlı bilgiler verdi. 25 Aralık 2024’te Cumhurbaşkanı tarafından kurulan bu yapının beş ayrı çalışma grubuyla ilerlediğini belirterek şu bilgileri paylaştı:

“Mevzuat, çalışma hayatı, sağlık, eğitim ve ekonomik teşvikler ile iletişim başlıklarında çalışmalar sürüyor. Yıl sonunda eylem planımızı güncellemeyi hedefliyoruz.”

Doğum yardımlarında yeni düzenlemeler

Konuşmasında ailelere yönelik ekonomik destekleri anlatan Yılmaz, doğum yardılarının artırıldığını söyledi:

Tek seferlik doğum sonrası ödeme 5 bin TL’ye çıkarıldı.

İkinci çocuk için beş yaşına kadar aylık 1.500 TL,

Üçüncü ve sonraki çocuklar için beş yaşına kadar aylık 5.000 TL düzenli destek sağlanıyor.

Evlenecek gençlere kredi desteği büyüyor

Yılmaz, Aile ve Gençlik Fonu’nun ülke genelinde yaygınlaştırıldığını ve gençlere “güvenli bir başlangıç” sunduğunu belirterek şu verileri paylaştı:

“2025 Eylül itibarıyla 42 bin 331 yeni evlenecek çifte faizsiz 150 bin TL kredi verildi. Ocak 2026 itibarıyla, her iki eş 18-25 yaş aralığındaysa kredi miktarı 250 bin TL, eşlerden biri 26-29 yaş aralığındaysa 200 bin TL olacak.”

Kredi programının evlilik öncesi ve sonrası danışmanlık hizmetleriyle desteklendiğini de vurguladı.

Sosyal konut projeleriyle entegre destek modeli

Yılmaz, sosyal politikaların konut projeleriyle uyumlu şekilde ilerlediğini belirterek, 500 bin Sosyal Konut projesinin hem enflasyonla mücadele hem de barınma krizine çözüm üretme açısından kritik öneme sahip olduğunu söyledi:

“Bu projeyi sosyal politikalarımızla entegre ettik. Hem kiraların düşmesine hem afetlere hazırlık sürecine katkı sağlayacağız.”