İstanbul Esenyurt’ta evinde cansız bedenine ulaşılan ve tüketmiş olduğu dönerden kaynaklanan bir zehirlenme şüphesi üzerinde durulan 13 yaşındaki Eren Yılgın, gözyaşları arasında defnedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan yetkililerin, şüpheli yemek üreticisinden numune aldığı öğrenilirken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek rapor bekleniyor.

Esenyurt’ta yürek burkan veda

Esenyurt Hürriyet Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde işten dönen annesi tarafından evde baygın halde bulunan Eren Yılgın, ailesi ve sevenlerinin yoğun üzüntüsü altında toprağa verildi. Edinilen bilgilere göre, babasının sipariş ettiği döneri yedikten kısa süre sonra fenalaşarak hayatını kaybettiği belirtilen Yılgın’ın, gıda zehirlenmesi sonucu yaşamını yitirmiş olabileceği iddiası gündeme geldi. Bu iddia üzerine, ilgili döner işletmesinden alınan gıda örnekleri incelemeye alındı. Çocuğun kesin ölüm nedeni, Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanacak kapsamlı raporun ardından netlik kazanacak.

Aile suçlamaktan kaçınıyor

Cenaze töreninde basın mensuplarına açıklama yapan Eren Yılgın’ın amcası Sabahattin Yayla, şüpheli olaya ilişkin duygularını dile getirdi. Yayla, "Şu aşamada kimseyi direkt olarak suçlamak istemiyoruz. Bildiğimiz tek şey, babasının sipariş verdiği yemeği tükettikten sonra vefat etmiş olmasıdır. Şu an bütün aile olarak Adli Tıp Kurumu’nun resmi raporunu sabırla bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Şüpheli restoranın ruhsatsız olduğu ortaya çıktı

İstanbul’un Esenyurt ilçesi Hürriyet Mahallesi Saka Sokak’ta dün saat 19.00 sularında gerçekleşen trajik olayın ardından, olayın yaşandığı eve gelen anne Ayten Yılgın, 13 yaşındaki oğlu Eren Yılgın'ı hareketsiz vaziyette bulmuştu. Hemen hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. 13 yaşındaki Eren’in vefat nedenine dair kesin bir açıklama henüz yapılmamışken, en son yemek siparişinin verildiği restoranın ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edildi. Yapılan detaylı incelemeler sonucunda, söz konusu işletme belediye ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetine son verildi.