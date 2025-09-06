Son Mühür - Ticaret Bakanlığı’nın Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde yer alan duyuruya göre, Aydın merkezli Poxy Temizlik ve Kozmetik Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından üretilen "Poxy WC Gell" adlı tuvalet, banyo ve klozet temizleyicisi güvenlik kriterlerini karşılamadığı gerekçesiyle yasaklandı. Üründe, çocukların güvenliği için zorunlu olan emniyetli kapak mekanizması ve dokunsal uyarıların bulunmadığı tespit edildi.

Ciddi riskler taşıyor

Kimyasal içerikli bu ürünün, gerekli güvenlik uyarıları ve çocuklara yönelik emniyetli kapak sistemi olmadan satışa sunulmasının ciddi tehlikeler oluşturduğu belirtildi. Bu nedenle ürünün piyasaya sürülmesi yasaklandı ve toplatılmasına karar verildi.

Evinizde varsa iade edin

Yasaklama kararı, 8680145320717 barkod numarasına sahip Poxy WC Gell adlı ürünü kapsıyor. Türkiye'de üretilen bu temizlik maddesi, 17 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla toplatma sürecine dahil edildi. Uzmanlar, güvenlik riski taşıyan bu üründen uzak durulması gerektiğini belirterek, ürünü satın alanların iade etmelerini tavsiye ediyor. Ayrıca tüketicilere, temizlik ürünü alırken güvenlik kapakları, etiket uyarıları ve üretici bilgilerine özellikle dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulunuluyor.