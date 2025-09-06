Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) süreci, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile yarın düzenlenecek. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve 130 dakikalık süre boyunca adayların bilgi ve yeteneklerini ölçmeyi hedefleyecek.

ÖSYM’den yapılan açıklamada, sınavın 120 sorudan oluştuğu ve adaylara 130 dakika cevaplama süresi verileceği belirtildi. Sınava katılacak adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak ve oturum saat 12.25’te sona erecek.

Genel Yetenek bölümü sözel ve sayısal alanlardan oluşurken, sözel bölüm dil bilgisi, yazım kuralları ve akıl yürütme sorularını içerecek, sayısal bölüm ise mantıksal ve sayısal akıl yürütmeyi ölçecek. Genel Kültür kısmında ise tarih, Türkiye coğrafyası, temel yurttaşlık bilgisi ve güncel kültürel-sosyoekonomik konular sorulacak.

Alan bilgisi sınavları üç oturumda yapılacak

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 13-14 Eylül tarihlerinde üç oturum şeklinde düzenlenecek. 13 Eylül Cumartesi günü saat 10.15’te birinci oturum Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanlarında yapılacak.

Aynı gün saat 14.45’te ikinci oturum Hukuk, İktisat ve Maliye alanlarına yönelik uygulanacak. İşletme, Muhasebe ve İstatistik alanlarındaki üçüncü oturum ise 14 Eylül Pazar günü saat 10.15’te başlayacak.

400 binden fazla aday sınava katılacak

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna 402 bin 105 adayın başvurduğunu ve bunlardan 223 bin 757’sinin kadın, 178 bin 348’inin erkek olduğunu açıkladı.

Sınava 936 engelli aday katılırken, ek süreye ihtiyaç duyanlar 30 dakika ilave süre kullanabilecek. Ayrıca gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu ve bu haktan 2 bin 330 aday yararlandı.

İlçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık olacak

Sınavın bin 40 binada toplam 17 bin 41 salonda gerçekleştirileceğini ve oturumda 54 bin 168 görevlinin yer alacağını belirten Ersoy, “Sınav güvenliği ve organizasyonu için kapsamlı önlemler alınmış durumda. Sınav görevlilerine görev alanlarıyla ilgili eğitimler verildi. Sınavın uygulanacağı bölgelerdeki sınav koordinatörlerimizle sürekli temas halinde olacağız. Sınav süreçlerinde alınan güvenlik önlemlerini paydaş kurumlarla işbirliği içerisinde yürütüyoruz. Sınav güvenliğinin sağlanması için 5 bin 769 emniyet görevlisi sahada olacak. Sınav esnasında da koordinasyon kesintisiz şekilde yürütülecek” dedi.

Nüfus cüzdanı bulunmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık olacak.